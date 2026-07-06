Массированная атака Киева перед саммитом НАТО сорвана — МО РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массированная атака, спланированная Владимиром Зеленским перед саммитом НАТО, была сорвана, подавляющее число украинских беспилотников сбиты. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Профессиональными действиями личного состава боевых расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной и армейской авиации массированная атака, спланированная Зеленским под саммит НАТО, была сорвана, а подавляющее количество украинских беспилотников сбиты или подавлены», — заявили в ведомстве.