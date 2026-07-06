РФ нужно по 100 тыс. новых квалифицированных рабочих в год — Мишустин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приоритетные производственные секторы нуждаются в большем числе квалифицированных рабочих — около 100 тыс. ежегодно. Такие данные привел председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании «Иннопрома».

«Поступательное развитие страны зависит также и от эффективности выстроенной системы подготовки кадров, — отметил он. — В течение следующих нескольких лет приоритетные производственные секторы нуждаются в привлечении около 100 тыс. высококвалифицированных сотрудников — ежегодно». «Особенно высокий спрос на рабочие профессии», — указал он.

По его словам, для решения проблемы в каждом регионе открывается образовательный кластер. «Их создано уже более полутысячи на базе колледжей и техникумов. А при вузах действуют 50 передовых инженерных школ, — рассказал Мишустин. — И все эти центры работают в тесном партнерстве с ведущими компаниями».