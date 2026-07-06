РФ нарастила несырьевой экспорт более чем на 11% — Мишустин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия за прошлый год нарастила несырьевой неэнергетический экспорт на 11%, зарекомендовав себя как надежного поставщика высокотехнологичной продукции. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании «Иннопрома».

«В прошлом году увеличили несырьевой неэнергетический экспорт более чем на 11%, — сообщил он. — Наибольшая динамика была отмечена с Китаем, Индией, Белоруссией и Казахстаном».

«Россия планомерно укрепляет статус надежного поставщика высокотехнологичной продукции», — добавил Мишустин.