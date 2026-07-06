США отправят дополнительный контингент в Польшу в течение трех месяцев — СМИ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США направят в Польшу еще 5 тыс. военных в порядке ротации в течение трех месяцев. Об этом сообщила газета Dziennik Gazeta Prawna (DGP) со ссылкой на источник.

По его данным, в Вашингтоне также готовят решение по постоянной военной базе на территории республики. Решение ожидается в течение 6 месяцев — года, уточняет информатор издания.