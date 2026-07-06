Поставки ракет к системам Patriot на Украину начнутся в следующем году
14:00 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки законтрактованных ракет к системам ПВО американского производства Patriot на Украину начнутся только в следующем году. Об этом сообщил министр обороны страны Михаил Федоров.
«Мы уже законтрактовали и продолжаем контрактовать ракеты к Patriot, поставки которых начнутся в следующем году. Наше обращение к партнерам — передать ракеты из своих запасов уже сейчас, а впоследствии заместить их за счет наших будущих поставок», — написал он в своем телеграм-канале.
Министр также пожаловался на «острый дефицит» боеприпасов к системам ПВО Patriot.
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