Собянин: Москва удваивает размер гранта за патентование изобретений в России
12:29 06.07.2026
В Москве расширяют программу финансовой поддержки патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в России. По словам мэра столицы Сергея Собянина, программа действует с апреля 2022 года и за эти годы было одобрено более 1100 заявок инновационных компаний. Они получили поддержку на общую сумму 318,9 млн руб.
«Расширение программы позволит увеличить патентную активность московских компаний и оказать поддержку в обеспечении правовой охраны их разработок в России», — полагает столичный градоначальник. По его данным, если прежде действие программы распространялось только на изобретения и полезные модели, то теперь грант можно будет получить и на промышленные образцы. Размер гранта будет составлять 30 тыс. руб. на один образец. А размер грантов на патентование изобретения увеличивается в 2 раза, до 150 тыс. руб.
Подать заявку на грант изобретатели могут на платформе Московского инновационного кластера i.moscow. Также кластер способен обеспечить полный набор услуг в сфере управления интеллектуальной собственностью — от консультации, обучающих программ, сервисов подготовки и подачи заявки на патент до подачи заявок на кредит под залог интеллектуальной собственности.
В числе тех, кто получил поддержку города, например, компания «Айтокор», которая занимается разработкой решений в области силовой электроники, направленных на изготовление высокоэффективных светодиодных драйверов и других инновационных источников электропитания. Она запатентовала изобретения - преобразователи напряжения различных типов и связанные с ними корректоры коэффициента мощности. А компания «Термоэлектрика», занимающаяся разработкой термоактивируемых газонаполненных индикаторов, организовала патентование изобретений и полезных моделей — необратимые термоиндикаторы различных типов.
Отметим, что с начала 2026 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва», например, зарегистрировали уже 28 результатов интеллектуальной деятельности. В их числе - 10 секретов производства (ноу-хау), восемь изобретений и три патента.
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