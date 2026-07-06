В Финляндии подтвердили, что ограничение полетов над Финским заливом связано с дронами ВСУ
12:00 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Финляндии подтвердили, что ограничение полетов над частью Финского залива связано с атаками украинских беспилотников на территорию РФ. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя Главного штаба финских ВС Йере Палданиуса.
По его словам, ограничения связаны с активностью украинских БПЛА утром понедельника. «Нельзя исключать, что дроны могли попасть на территорию Финляндии», — отметил Палданиус.
Вооруженные силы Финляндии сообщили о введении временных ограничений на полеты над восточной частью Финского залива примерно в 6:10 по местному времени (совпадает с московским).
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