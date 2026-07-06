Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на дроны после ударов РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на производство беспилотников после ударов ВС России по украинским предприятиям, производящим беспилотники. Об этом она написала в соцсети X.

«На прошлой неделе мы предоставили первые 4 млрд евро из 90 млрд евро на укрепление обороны Украины за счет передовых технологий беспилотников. Еще больше поступит скоро», — сказала она.

Фон дер Ляйен также пообещала «интенсивно работать над 21-м пакетом санкций», а также поднять на саммите НАТО в Анкаре, куда она также приглашена, вопрос о ПВО для Украины.