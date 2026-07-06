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НОВОСТИ

Товарооборот России и Индии достигнет $70 млрд в 2026-2027 — посол в РФ

15:12 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Индии рассчитывают достичь объема товарооборота с Россией в $70 млрд по итогам 2026-2027 финансового года. Об этом журналистам в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» заявил чрезвычайный и полномочный посол страны в РФ Винай Кумар.

Как пояснил дипломат, финансовый год в Индии начинается в апреле и заканчивается в марте.

«Наиболее перспективные сферы нашего сотрудничества в будущем — зеленая энергетика, возобновляемые источники энергии, информационные технологии, высокие технологии, автоматизация производства, сельское хозяйство и пищевая промышленность. <…> Тенденции последних трех месяцев показывают, что в 2026-2027 финансовом году мы достигнем цифры в $70 млрд по товарообороту в текущем финансовом году», — сказал посол, подчеркнув, что темпы роста сотрудничества позволят достичь объема торговли в $100 млрд в 2030 году.

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