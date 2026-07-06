Товарооборот России и Индии достигнет $70 млрд в 2026-2027 — посол в РФ
15:12 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Индии рассчитывают достичь объема товарооборота с Россией в $70 млрд по итогам 2026-2027 финансового года. Об этом журналистам в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» заявил чрезвычайный и полномочный посол страны в РФ Винай Кумар.
Как пояснил дипломат, финансовый год в Индии начинается в апреле и заканчивается в марте.
«Наиболее перспективные сферы нашего сотрудничества в будущем — зеленая энергетика, возобновляемые источники энергии, информационные технологии, высокие технологии, автоматизация производства, сельское хозяйство и пищевая промышленность. <…> Тенденции последних трех месяцев показывают, что в 2026-2027 финансовом году мы достигнем цифры в $70 млрд по товарообороту в текущем финансовом году», — сказал посол, подчеркнув, что темпы роста сотрудничества позволят достичь объема торговли в $100 млрд в 2030 году.
НОВОСТИ
- 17:12 06.07.2026
- Лукашенко заявил, что единственной постоянно воюющей страной в мире являются США
- 17:00 06.07.2026
- ВС РФ увеличат интенсивность ударов по объектам ВПК Украины, заявил Картаполов
- 16:34 06.07.2026
- Пилоты LADA Sport ROSNEFT на этапе Российской серии кольцевых гонок в Нижнем Новгороде победили дважды
- 16:32 06.07.2026
- Массированная атака Киева перед саммитом НАТО сорвана — МО РФ
- 16:12 06.07.2026
- РФ нужно по 100 тыс. новых квалифицированных рабочих в год — Мишустин
- 16:00 06.07.2026
- РФ нарастила несырьевой экспорт более чем на 11% — Мишустин
- 15:54 06.07.2026
- За время летней навигации нефтяники доставят на Таймыр почти миллион тонн грузов
- 15:45 06.07.2026
- Москвичи добились рекордных результатов на ЕГЭ — Сергей Собянин
- 15:32 06.07.2026
- Позиция Трампа по Украине последовательна, он не меняет точку зрения — Песков
- 15:00 06.07.2026
- РСПП предлагает ввести налоговые преференции для восстановления НПЗ, пострадавших от БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать