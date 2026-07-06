Солнце в воскресенье обновило рекорд последних двух лет по числу вспышек за сутки
12:32 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всплеск солнечной активности в выходные привел к обновлению рекорда последних двух лет по числу вспышек за сутки. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Новый всплеск солнечной активности, зарегистрированный на прошедших выходных, привел к обновлению рекорда 2025–2026 годов по количеству солнечных вспышек за сутки. Вчера, 5 июля, с 00 до 24 часов зарегистрировано 24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 вспышек, если считать сутки по московскому времени. И в том, и в другом случае это самое большое значение за последние два года», — говорится в сообщении.
Согласно данным мониторинга Института прикладной геофизики, на Солнце в воскресенье было зафиксировано 12 вспышек класса М и 19 вспышек класса С.
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