Аномальная жара добралась до канадской Арктики, обновив температурные рекорды

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температурные рекорды обновлены в канадском арктическом регионе Нунавут на фоне аномальной жары, установившейся сейчас в Северной Америке. Об этом говорится в информационном бюллетене Национального метеобюро Канады.

Так, 5 июля в населенном пункте Кэмбридж-Бэй столбики термометров поднялись до 22,1 градуса Цельсия, побив температурный рекорд 1930 года (21,7 градусов Цельсия), а в Корал-Харбор воздух прогрелся до 27,1 градуса Цельсия, обновив максимум 2002 года (24,7 градуса Цельсия). При этом средняя температура в июле в этих местах составляет от 3 до 9 градусов Цельсия.

С прошлой недели в Канаде и США установилась аномально жаркая погода, когда столбики термометров местами поднимались до 45 градусов Цельсия.