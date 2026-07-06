Разрушения в Константиновке очень серьезные — Пушилин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разрушения инфраструктуры Константиновки очень серьезные, рассказал в эфире «Вестей» глава ДНР Денис Пушилин.

«По поводу разрушений. Разрушения очень и очень серьезные. Безусловно, окончательную оценку дадут уже специалисты, после того, как будет такая возможность предоставлена. Поэтому вот ждем необходимых условий», — сказал Пушилин.