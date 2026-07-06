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МИД КНР назвал клеветой информацию о подготовке в Китае военнослужащих РФ

12:05 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о подготовке в Китае российских военнослужащих не соответствует действительности и ее следует считать откровенной клеветой. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Что касается упомянутых вами так называемых сообщений, вызывающих обеспокоенность у немецкой стороны, мы уже [ей] ранее четко заявили, что они не имеют под собой никаких фактических оснований. Это чистая клевета и дискредитация», — подчеркнула она на брифинге, прокомментировав западному корреспонденту информацию внешнеполитического ведомства ФРГ о «подготовке российских военнослужащих на территории Китая», в связи с чем в Германии недавно состоялась встреча между дипломатами двух стран.

Как уточнила официальный представитель, сотрудники МИД ФРГ недавно действительно встретились с послом КНР, обсудив с ним «китайско-германские отношения и другие вопросы, представляющие взаимный интерес». Мао Нин отметила, что Пекин «всегда занимал справедливую позицию в отношению украинского кризиса, стремясь к политическому урегулированию».

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