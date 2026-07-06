СберПрайм марафон «Белые ночи» собрал около 30 тысяч участников в юбилейный год

11:48

Фото пресс-службы Сбера

4 июля в Санкт-Петербурге состоялся юбилейный СберПрайм марафон «Белые ночи» — один из старейших и самых масштабных беговых стартов страны. В этом году забег собрал около 30 000 участников из 47 стран, 83 регионов России и более 600 городов и населенных пунктов — на 20% больше, чем годом ранее. Титульным партнером мероприятия выступил СберПрайм.

Программа марафона традиционно включала дистанции 10 км и 42,2 км, а также эстафету для всех желающих и студенческую эстафету. Маршрут прошел по центру города — от Крестовского острова, где расположена «Газпром Арена», до Дворцовой площади, ставшей финишем для всех участников.

Подготовка к старту началась накануне: 3 и 4 июля на территории «Газпром Арены» прошла Спортивная выставка, где 55 компаний-партнеров представили свои продукты и услуги, а для гостей был организован тематический лекторий.

Особое место в программе марафона заняла зона СберПрайм, подготовленная для участников и болельщиков. На Спортивной выставке работала велнесс-точка с ИИ-помощником ГигаЧат, где гости могли получить персональные рекомендации по подготовке к забегу. В финишном городке можно было сгенерировать и распечатать именной плакат для поддержки бегущих близких, а финишировавшим подписчикам сервиса предлагалась бесплатная гравировка медалей на память.

Победителем марафона на дистанции 42,2 км среди мужчин стал кениец Chebii Sylas с результатом 2:10:46, среди женщин — Atanane Soukaina из Марокко (2:25:35); оба спортсмена обновили рекорды трассы. На дистанции 10 км быстрее всех финишировали Ринас Ахмадеев (0:28:50) и Светлана Аплачкина (0:32:23). Все финишеры получили памятные медали с символикой забега, а призовой фонд соревнований, включая бонусные выплаты, составил более 7,5 млн рублей.

Организатором СберПрайм марафона «Белые ночи» выступил Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при поддержке Бегового сообщества и содействии Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.