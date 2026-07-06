СберПрайм марафон «Белые ночи» собрал около 30 тысяч участников в юбилейный год
11:48 06.07.2026
|Фото пресс-службы Сбера
Программа марафона традиционно включала дистанции 10 км и 42,2 км, а также эстафету для всех желающих и студенческую эстафету. Маршрут прошел по центру города — от Крестовского острова, где расположена «Газпром Арена», до Дворцовой площади, ставшей финишем для всех участников.
Подготовка к старту началась накануне: 3 и 4 июля на территории «Газпром Арены» прошла Спортивная выставка, где 55 компаний-партнеров представили свои продукты и услуги, а для гостей был организован тематический лекторий.
Особое место в программе марафона заняла зона СберПрайм, подготовленная для участников и болельщиков. На Спортивной выставке работала велнесс-точка с ИИ-помощником ГигаЧат, где гости могли получить персональные рекомендации по подготовке к забегу. В финишном городке можно было сгенерировать и распечатать именной плакат для поддержки бегущих близких, а финишировавшим подписчикам сервиса предлагалась бесплатная гравировка медалей на память.
Победителем марафона на дистанции 42,2 км среди мужчин стал кениец Chebii Sylas с результатом 2:10:46, среди женщин — Atanane Soukaina из Марокко (2:25:35); оба спортсмена обновили рекорды трассы. На дистанции 10 км быстрее всех финишировали Ринас Ахмадеев (0:28:50) и Светлана Аплачкина (0:32:23). Все финишеры получили памятные медали с символикой забега, а призовой фонд соревнований, включая бонусные выплаты, составил более 7,5 млн рублей.
Организатором СберПрайм марафона «Белые ночи» выступил Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга при поддержке Бегового сообщества и содействии Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.
НОВОСТИ
- 13:32 06.07.2026
- Путин донес до Трампа позицию РФ от первого лица — Песков
- 13:12 06.07.2026
- Аномальная жара добралась до канадской Арктики, обновив температурные рекорды
- 13:00 06.07.2026
- Фон дер Ляйен пообещала Киеву новые деньги на дроны после ударов РФ
- 12:45 06.07.2026
- Школу и детский сад построят в районе Печатники – мэр Москвы
- 12:32 06.07.2026
- Солнце в воскресенье обновило рекорд последних двух лет по числу вспышек за сутки
- 12:29 06.07.2026
- Собянин: Москва удваивает размер гранта за патентование изобретений в России
- 12:20 06.07.2026
- Разрушения в Константиновке очень серьезные — Пушилин
- 12:05 06.07.2026
- МИД КНР назвал клеветой информацию о подготовке в Китае военнослужащих РФ
- 12:00 06.07.2026
- В Финляндии подтвердили, что ограничение полетов над Финским заливом связано с дронами ВСУ
- 11:32 06.07.2026
- ФСБ пресекла рассылку взрывных устройств в парфюмерных наборах военнослужащим
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать