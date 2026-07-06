Поставки газа из РФ в Сербию являются самыми надежными — министр

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские поставки газа в Сербию являются самыми надежными, а условия — лучшими. Об этом заявил министр сербского правительства Ненад Попович, выступая на сессии в рамках XVI Международной промышленной выставки «Иннопром».

«Главным экономическим партнером Сербии является ЕС, но ситуация меняется. Вся энергетика во многом зависит от России. У нас самые надежные поставки газа, условия лучшие», — сказал министр.