Поставки газа из РФ в Сербию являются самыми надежными — министр
11:05 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские поставки газа в Сербию являются самыми надежными, а условия — лучшими. Об этом заявил министр сербского правительства Ненад Попович, выступая на сессии в рамках XVI Международной промышленной выставки «Иннопром».
«Главным экономическим партнером Сербии является ЕС, но ситуация меняется. Вся энергетика во многом зависит от России. У нас самые надежные поставки газа, условия лучшие», — сказал министр.
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