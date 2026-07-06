Собянин: Школу будущего в Пресненском районе выполнят в футуристическом стиле

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В Москве новое здание школы будущего в Пресненском районе будет оформлено в футуристическом стиле. По словам мэра столицы Сергея Собянина, при проектировки школ будущего применялся принципиально новый подход: «Главное отличие — максимально удобная организация пространства, визуальная открытость и много света. Школа на улице Климашкина будет построена по индивидуальному проекту и рассчитана на 675 учащихся».

Как отметил градоначальник, новостройка будет выделяться на фоне других зданий оригинальным фасадом. Здание будет отделано стеклофибробетоном и металлом, что создаст ритмичную структуру и обеспечит игру света и тени. При этом основным акцентом проекта будет синий цвет, который планируют использовать как снаружи, так и внутри школы. С использованием этого цвета будет выполнена и подсветка входных групп.

По словам Собянина, как и в других школах будущего, в новом здании будут созданы зоны для научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, а также медиатека и пространство для общественных мероприятий и отдыха. Кроме того, в новостройке оборудуют творческую мастерскую для занятий изобразительным искусством и музыкой. Ближайшую территорию постараются сделать максимально удобной для отдыха школьников между уроками. Основные работы по строительству школы планируется завершить в 2027 году.

Напомним, в Москве в 2024–2025 годах по программе «Моя школа» была проведена полная реконструкция 55 школьных зданий. В продолжение программы в 2025 году стартовали работы по обновлению нескольких десятков школьных зданий, которые будут завершены в 2026 году. Всего до конца 2033 года в столице планируется модернизировать около 750 школьных зданий. Четыре школы будущего возведут в Пресненском, Мещанском и Басманном районах к концу 2027 года. В перспективе в российской столице должны быть открыты 15 школ будущего.