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США имеют на западе Тихого океана всего одну авианосную группу впервые с 2021 г. — СМИ

09:20 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США с января этого года из-за концентрации сил в районе Персидского залива имеют в западной части Тихого и восточной части Индийского океанов всего одну ударную авианосную группу, хотя до сих пор их обычно было минимум две. Такая ситуация сложилась впервые с 2021 года, сообщает японская газета «Никкэй» со ссылкой на американскую военную статистику.

В настоящее время, по этим данным, из семи годных к использованию авианосцев Вашингтон сосредоточил три в зоне Персидского залива для давления на Иран. Еще четыре авианосца сейчас проходят технические осмотры, осуществляют ремонтные работы.

В западной части Тихого океана на постоянной основе находится один авианосец США, который базируется в порту Йокосука у входа в Токийский залив. Однако с 2016 года в этот район регулярно переводились авианосцы с кораблями сопровождения из других регионов.

Нынешняя ситуация, отмечает «Никкэй», может привести к изменению баланса сил в регионе. Газета напоминает, что Китай имеет в западной части Тихого океана три ударные авианосные группы.

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