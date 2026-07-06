Мигрантов смогут выдворять за дискриминацию с их стороны — Володин
09:05 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дискриминация и неповиновение законным требованиям российских пограничников могут стать основаниями для выдворения мигрантов из России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, на этой неделе депутаты продолжат рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Изначально предлагалось увеличить с 22 до 43 число статей Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающих выдворение иностранных граждан, однако с учетом поступивших поправок их количество составит 45.
«Перечень правонарушений дополнят: дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и т. д., неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Российской Федерации», — написал Володин в своем канале в «Максе».
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