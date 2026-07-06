0
0
0
НОВОСТИ

Мигрантов смогут выдворять за дискриминацию с их стороны — Володин

09:05 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дискриминация и неповиновение законным требованиям российских пограничников могут стать основаниями для выдворения мигрантов из России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на этой неделе депутаты продолжат рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Изначально предлагалось увеличить с 22 до 43 число статей Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающих выдворение иностранных граждан, однако с учетом поступивших поправок их количество составит 45.

«Перечень правонарушений дополнят: дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и т. д., неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Российской Федерации», — написал Володин в своем канале в «Максе».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 06.07.2026
США имеют на западе Тихого океана всего одну авианосную группу впервые с 2021 г. — СМИ
0
16
09:00 06.07.2026
За ночь сбиты 519 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем
0
80
19:53 05.07.2026
Российский центр науки и культуры в Молдавии объявил в субботу о прекращении работы
0
905
19:15 05.07.2026
Глава NASA: Мы сейчас участвуем в космической гонке. И китайцы двигаются с невероятной скоростью
0
1026
19:00 05.07.2026
Столтенберг: Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно
0
993
16:55 05.07.2026
Украина отказалась от предложения России забрать тела погибших в Константинове солдат ВСУ – МО РФ
0
1149
16:20 05.07.2026
В Британии на свалке случайный прохожий нашел секретные документы Минобороны
0
1048
14:10 05.07.2026
Песков: угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной
0
1459
13:40 05.07.2026
Россия резко нарастила импорт бензина из Белоруссии - СМИ
0
1134
11:40 05.07.2026
Норвегия не обещала купить и поставить Украине ракеты для ПВО – Минобороны страны
0
1320

Возврат к списку