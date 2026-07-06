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Путин донес до Трампа позицию РФ от первого лица — Песков

13:32 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прошедший в конце прошлой недели телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал хорошей возможностью донести до Вашингтона российскую позицию от первого лица. Это отметил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Была хорошая возможность, что называется, на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица», — дал оценку разговору представитель Кремля.

Комментировать, как Трамп воспринял заявления российской стороны, Песков не стал: «Наверное, не с руки нам говорить о реакции Трампа». «Вы можете адресовать этот вопрос нашим коллегам в администрации [США], Белом доме», — порекомендовал пресс-секретарь президента РФ западному журналисту.

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