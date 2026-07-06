Москвичи добились рекордных результатов на ЕГЭ — Сергей Собянин
15:45 06.07.2026
Московские школьники в этом году добились рекордных результатов в ходе Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Впервые за 25-летнюю историю ЕГЭ выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова смогла набрать 500 баллов по пяти предметам. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, высший балл за четыре предмета на ЕГЭ смогли набрать пять москвичей. В 2025 году подобного успеха достигла лишь одна выпускница.
Как отметил градоначальник, в числе тех, кто продемонстрировал высокие результаты - Вера Захарова (школы № 1583 имени К.А. Керимова), Дарья Ефимова (школ № 58), Маргарита Саломасова (школы № 1573), выпускники предуниверсария МАИ Григорий Славнов и Александр Горбунов. Школьники сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику.
«Такой показатель — пять 400-балльников в одном субъекте Российской Федерации — является уникальным за всю историю экзамена», — подчеркнул глава города.
Как отмечает Собянин, по сравнению с прошлым учебным годом число стобалльников в Москве увеличилось в 2 раза, до 3175 человек. Также в 2 раза выросло и количество 200-балльников, до 341 человека. Число выпускников, которые набрали 300 баллов, увеличилось более чем в 8 раз и достигло 34.
Отметим, что всего Единый государственный экзамен сдавали более 93 тыс. человек, среди которых 72 тыс. выпускников 2026 года. Как считает Собянин, подобные результаты москвичей - результат в том числе особого подхода к подготовке выпускников к ЕГЭ. Уже четвертый год в школах мегаполиса организуются специальные практикумы, которые занимают не менее 40% учебного времени. Кроме того, с 2022 года для учащихся проводятся тренировочные работы в формате ЕГЭ, максимально приближенные к условиям реального экзамена, подчеркнул мэр.
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