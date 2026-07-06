0
0
258
НОВОСТИ

Позиция Трампа по Украине последовательна, он не меняет точку зрения — Песков

15:32 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту достаточно последовательна, а все измышления о том, что он меняет свою точку зрения не соответствуют действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция [по Украине], и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности», — указал Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 06.07.2026
Лукашенко заявил, что единственной постоянно воюющей страной в мире являются США
0
48
17:00 06.07.2026
ВС РФ увеличат интенсивность ударов по объектам ВПК Украины, заявил Картаполов
0
71
16:34 06.07.2026
Пилоты LADA Sport ROSNEFT на этапе Российской серии кольцевых гонок в Нижнем Новгороде победили дважды
0
124
16:32 06.07.2026
Массированная атака Киева перед саммитом НАТО сорвана — МО РФ
0
140
16:12 06.07.2026
РФ нужно по 100 тыс. новых квалифицированных рабочих в год — Мишустин
0
152
16:00 06.07.2026
РФ нарастила несырьевой экспорт более чем на 11% — Мишустин
0
181
15:54 06.07.2026
За время летней навигации нефтяники доставят на Таймыр почти миллион тонн грузов
0
186
15:45 06.07.2026
Москвичи добились рекордных результатов на ЕГЭ — Сергей Собянин
0
203
15:12 06.07.2026
Товарооборот России и Индии достигнет $70 млрд в 2026-2027 — посол в РФ
0
201
15:00 06.07.2026
РСПП предлагает ввести налоговые преференции для восстановления НПЗ, пострадавших от БПЛА
0
280

Возврат к списку