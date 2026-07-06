Позиция Трампа по Украине последовательна, он не меняет точку зрения — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту достаточно последовательна, а все измышления о том, что он меняет свою точку зрения не соответствуют действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция [по Украине], и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности», — указал Песков.