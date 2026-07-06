Пилоты LADA Sport ROSNEFT на этапе Российской серии кольцевых гонок в Нижнем Новгороде победили дважды

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Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT одержала сразу две победы на третьем этапе Российской серии кольцевых гонок. Соревнования состоялись на днях на гоночной трассе «Нижегородское кольцо». Пилот Иван Чубаров 4 июля одержал победу в личном зачете в самом мощном классе SMP TCR Racing (для гонщика LADA Sport ROSNEFT это первая победа в нынешнем сезоне). Также, успешное выступление пилота Артема Северюхина, завершившего гонку на пятом месте, позволило LADA Sport ROSNEFT выиграть и командный кубок. Напомним, Иван Чубаров и Артем Северюхин - выпускники картинговой юниорской программы LADA Sport ROSNEFT Junior, которую поддерживает компания «Роснефть».

Крупнейшая нефтяная компания РФ - генеральный спонсор LADA Sport ROSNEFT с 2015 года. За 11 лет гоночная команда сумела завоевать 49 чемпионских титулов в различных дисциплинах автоспорта. В нынешнем сезоне команда LADA Sport ROSNEFT выходит на трассы на обновленных отечественных автомобилях LADA Vesta TCR. В этом автомобиле новая коробка передач, модернизированная задняя подвеска, а также программа управления двигателем, который способен развивать мощность в 350 лошадиных сил.