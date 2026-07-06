0
0
112
НОВОСТИ

Пилоты LADA Sport ROSNEFT на этапе Российской серии кольцевых гонок в Нижнем Новгороде победили дважды

16:34 06.07.2026

photo_2026-07-06_16-30-49.jpg 

Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT одержала сразу две победы на третьем этапе Российской серии кольцевых гонок. Соревнования состоялись на днях на гоночной трассе «Нижегородское кольцо». Пилот Иван Чубаров 4 июля одержал победу в личном зачете в самом мощном классе SMP TCR Racing (для гонщика LADA Sport ROSNEFT это первая победа в нынешнем сезоне). Также, успешное выступление пилота Артема Северюхина, завершившего гонку на пятом месте, позволило LADA Sport ROSNEFT выиграть и командный кубок. Напомним, Иван Чубаров и Артем Северюхин - выпускники картинговой юниорской программы LADA Sport ROSNEFT Junior, которую поддерживает компания «Роснефть».

Крупнейшая нефтяная компания РФ - генеральный спонсор LADA Sport ROSNEFT с 2015 года. За 11 лет гоночная команда сумела завоевать 49 чемпионских титулов в различных дисциплинах автоспорта. В нынешнем сезоне команда LADA Sport ROSNEFT выходит на трассы на обновленных отечественных автомобилях LADA Vesta TCR. В этом автомобиле новая коробка передач, модернизированная задняя подвеска, а также программа управления двигателем, который способен развивать мощность в 350 лошадиных сил.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 06.07.2026
Лукашенко заявил, что единственной постоянно воюющей страной в мире являются США
0
48
17:00 06.07.2026
ВС РФ увеличат интенсивность ударов по объектам ВПК Украины, заявил Картаполов
0
71
16:32 06.07.2026
Массированная атака Киева перед саммитом НАТО сорвана — МО РФ
0
140
16:12 06.07.2026
РФ нужно по 100 тыс. новых квалифицированных рабочих в год — Мишустин
0
152
16:00 06.07.2026
РФ нарастила несырьевой экспорт более чем на 11% — Мишустин
0
181
15:54 06.07.2026
За время летней навигации нефтяники доставят на Таймыр почти миллион тонн грузов
0
186
15:45 06.07.2026
Москвичи добились рекордных результатов на ЕГЭ — Сергей Собянин
0
203
15:32 06.07.2026
Позиция Трампа по Украине последовательна, он не меняет точку зрения — Песков
0
267
15:12 06.07.2026
Товарооборот России и Индии достигнет $70 млрд в 2026-2027 — посол в РФ
0
201
15:00 06.07.2026
РСПП предлагает ввести налоговые преференции для восстановления НПЗ, пострадавших от БПЛА
0
280

Возврат к списку