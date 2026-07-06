Лукашенко заявил, что единственной постоянно воюющей страной в мире являются США

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единственной страной в мире, которая постоянно ведет боевые действия, являются Соединенные Штаты. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Выступая на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, глава государства отметил, что самой мощной и действенной становится та армия, которая воюет. Однако для Белоруссии такой способ совершенствования вооруженных сил неприемлем, пояснил лидер республики.

«У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет, — это США. Нам это не надо, нам это не подходит. Поэтому давайте использовать тот опыт, который есть. Это касается прежде всего вас — офицеров и генералов», — сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.