Трамп считает, что мир на Украине «намного ближе», чем сейчас принято думать

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп полагает, что мир на Украине «намного ближе», чем в настоящее время принято думать.

«Считаю, что с этим [вопросом] мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляют», — заявил американский лидер, комментируя ситуацию вокруг Украины в беседе с журналистами в Белом доме.