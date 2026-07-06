Трамп считает, что мир на Украине «намного ближе», чем сейчас принято думать
17:32 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп полагает, что мир на Украине «намного ближе», чем в настоящее время принято думать.
«Считаю, что с этим [вопросом] мы становимся намного ближе [к урегулированию], чем люди представляют», — заявил американский лидер, комментируя ситуацию вокруг Украины в беседе с журналистами в Белом доме.
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