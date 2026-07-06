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Армения настроена развивать отношения с Россией — Пашинян

18:40 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе встречи с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге.

«Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Россией», — сказал он.

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