Армения настроена развивать отношения с Россией — Пашинян

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе встречи с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге.

«Как до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Россией», — сказал он.