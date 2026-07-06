17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России не только сохранят нынешнюю интенсивность ударов по объектам ВПК Украины, но и увеличат ее. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), комментируя массированный удар по связанным с ВСУ объектам в Киеве и области в ответ на террористические действия киевского режима.

«Не только сохранят, но и увеличат интенсивность», — сказал депутат, отвечая на вопрос о темпах ударов российских Вооруженных сил.