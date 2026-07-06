За время летней навигации нефтяники доставят на Таймыр почти миллион тонн грузов

15:54

Входящая в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти» компания «РН-Ванкор» в период стартовавшей летней навигации доставит по Енисею и Северному морскому пути примерно 900 тыс. тонн материалов и оборудования на базы и месторождения на севере Красноярского края. С учетом зимнего завоза, общий объем грузов за год составит около 2 млн тонн. По данным компании, для доставки из грузов портов Мурманска, Архангельска и Красноярских складов привлекается примерно 270 судов. Грузы на Таймыре принимают, используя масштабную логистическую инфраструктуру, созданную нефтяниками - 13 причалов на пяти производственных базах в Енисейском заливе, на реке Большая Хета, а также порту Дудинки.

В составе грузов - металлоконструкции, трубная и кабельная продукция, технологическое оборудование, спецтехника, жилые и хозяйственные постройки, топливо. Их доставка обеспечит материально-техническими ресурсами выполнение в регионе проектов «Роснефти» и работу действующих промыслов.

Ранее, по итогам зимнего завоза было доставлено более 1 млн тонн грузов. По Северному морскому пути выполнено 22 грузовых рейса с ледокольной проводкой. Грузы были развозены на нефтепромыслы по зимним автодорогам протяженностью 2700 км, при этом использовалось более 1 300 транспортных средств, совершивших более 43 тыс. рейсов.