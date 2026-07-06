Киев готовит школьников в агенты для диверсий на освобождаемых ВС РФ территориях — Ганчев
19:20 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские власти в рамках программы подготовки населения к «национальному сопротивлению» целенаправленно готовят из школьников и студентов не только будущий военный контингент, но и «агентов» для диверсионной и террористической деятельности на освобождаемых ВС РФ территориях, включая Харьковскую область. Об этом сообщил на брифинге глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
«Киевский режим из сегодняшних школьников, студентов и не только готовит не просто будущий военный контингент, но и „агентов“ для дальнейшей диверсионной и террористической деятельности на освобождаемых территориях, в том числе и Харьковской области», — сказал он.
По иноформации главы ВГА Харьковской области, одним из кураторов данного курса является руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов, бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По словам Ганчева, это не случайно и подтверждает характер подготовки, которую проходят молодые украинцы.
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