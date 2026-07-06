Суд Лондона отказал оператору «Северного потока» во взыскании компенсации со страховщиков

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокий суд Лондона отказал оператору «Северного потока» — компании Nord Stream AG — во взыскании компенсации со страховщиков из-за их отказа покрыть ущерб от взрывов на газопроводе. Об этом говорится в решении суда.

«На основании представленных суду доказательств я нахожу, что: а) повреждение трубопроводов (как разрывы, так и вмятины) было прямо или косвенно вызвано войной, произошло в результате нее или в результате последствий войны; и б) такой ущерб не покрывался в соответствии с условиями исключения 2.i из страховых полисов», — сказано в решении судьи.

Иск был подан в феврале 2024 года, в качестве ответчиков выступали компании Lloyd's of London и Arch Insurance.