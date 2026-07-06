Рютте признал, что у НАТО есть «пределы возможностей» по снабжению ПВО Украины

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Марк Рютте признал, что НАТО не справляется с обеспечением ПВО Украины, но «делает все, что может». Об этом он заявил на пресс-конференции перед саммитом, который пройдет в Анкаре 7–8 июля.

«Есть пределы для производства средств ПВО в Европе», — заявил он, отвечая на вопрос о «сокрушительных российских ударах» по Киеву.

«Страны НАТО делают все возможное, в частности в рамках системы PURL (закупок оружия в США на европейские деньги — прим.ТАСС), ракеты-перехватчики поступают [на Украину] прямо сейчас, пока мы говорим», — сказал Рютте, подчеркнув также важность производства средств ПВО на Украине.