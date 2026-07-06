Зеленский пожаловался на вторичную детонацию в Вишневом под Киевом

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский признал факт вторичной детонации после резонансного взрыва в городе Вишневом под Киевом.

«Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации», — написал он в телеграм-канале. По его словам, он ждет от украинских спецслужб «выяснения того, что произошло в Вишневом».

Вторичная детонация на месте поражения обычно указывает на наличие там боеприпасов или других взрывоопасных предметов.

Ранее появилась информация, что командование Вооруженных сил Украины разместило склады боеприпасов среди гражданских зданий в городе.