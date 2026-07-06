Зеленский пожаловался на вторичную детонацию в Вишневом под Киевом
21:20 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский признал факт вторичной детонации после резонансного взрыва в городе Вишневом под Киевом.
«Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации», — написал он в телеграм-канале. По его словам, он ждет от украинских спецслужб «выяснения того, что произошло в Вишневом».
Вторичная детонация на месте поражения обычно указывает на наличие там боеприпасов или других взрывоопасных предметов.
Ранее появилась информация, что командование Вооруженных сил Украины разместило склады боеприпасов среди гражданских зданий в городе.
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