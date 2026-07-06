Экс-министр обороны Грузии Ахалая приговорен судом к 2,6 года лишения свободы
19:21 06.07.2026 Источник: Интерфакс
Бывший министр обороны Грузии Бачана (Бачо) Ахалая приговорен Тбилисским городским судом к 2,6 года лишения свободы за призыв к насильственному свержению действующих властей. На оглашении приговора бывший министр не присутствовал. Ранее он заявлял в соцсетях, что не признает себя виновным ни в одном из предъявленных ему обвинений и называл свое преследование политически мотивированным.
В декабре 2025 года Ахалая был арестован по делу об организации попытки штурма президентской резиденции. Ахалая был министром обороны в правительстве бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в 2009–2012 годах. В 2012 году он был задержан и приговорен к девяти годам лет лишения свободы за подавление бунта заключенных, а в 2025 году в тюрьме несколько заключенных были убиты полицейским спецназом. Ахалая в 2005 году занимал должность начальника департамента по исполнению наказаний МВД Грузии. По заявлению прокуратуры, выйдя на свободу в марте 2022 года, Ахалая продолжал деструктивную деятельность против государства и действующих властей, а 4 октября 2025 года был главным организатором попытки штурма президентской резиденции. МВД Грузии сообщало, что участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь.
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