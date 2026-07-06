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НАТО уже получает большую выгоду от турецкого ВПК — Рютте

22:00 06.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО на текущем этапе уже получает внушительную выгоду от оборонной промышленности Турции. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции перед саммитом НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля.

«НАТО уже получает огромную выгоду от того, что Турция делает в плане оборонной промышленности. Турция своим ВПК поддерживает множество других стран, работает внутри альянса, тесно сотрудничает со многими другими странами НАТО, работает внутри ЕС и за его пределами, а также с США. Турецкие компании инвестируют в промышленность в Соединенных Штатах. Это действительно важно», — сказал Рютте.

Он отметил, что речь идет не только о гигантах турецкого оборонпрома в лице компании Aselsan. «Это лишь один из примеров из числа, возможно, 3 тысяч компаний — от крупных до средних и малых», — добавил он.

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