В США не уверены в том, что предстоящий саммит НАТО пройдет без конфликтов — CNN

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские должностные лица выражают неуверенность в том, что предстоящий саммит НАТО в Анкаре «пройдет гладко», учитывая крайне напряженную атмосферу и откровенное недовольство президента США Дональда Трампа союзниками по альянсу. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, европейские лидеры надеются завершить встречу в Анкаре без крупного конфликта, планируя новые обещания в сфере обороны, чтобы смягчить гнев хозяина Белого дома. Сам Трамп в конце июня заявил, что отправится на саммит НАТО в Анкаре в первую очередь из уважения к президенту Турции Тайипу Эрдогану и вряд ли поехал бы на эту встречу, если бы ее проводили в другой стране.

Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7–8 июля. Вашингтон ранее неоднократно подвергал резкой критике действия ряда европейских союзников по НАТО в ходе американо-израильской войны с Ираном.