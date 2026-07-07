Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты — Мурашко

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все медицинские учреждения в России перешли на электронные медкарты пациентов. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Электронные медкарты есть во всех учреждениях», — сказал он.

Помимо этого, в ряде регионов, в том числе в Липецкой области, уже применяется программное обеспечение с ИИ, которое выявляет риски развития сердечно-сосудистых осложнений, в том числе конфигурирует набор мер профилактики сосудистых катастроф и помогает врачу сформировать клинические рекомендации для пациента.