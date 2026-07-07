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США обсуждают с союзниками размещение в Европе производства и обслуживание ракет — Reuters

11:32 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США обсуждают с союзниками по НАТО размещение в Европе производства ракет класса воздух — воздух AIM-120 AMRAAM и центров обслуживания ракет для комплексов Patriot PAC-3. Об этом со ссылкой на источник пишет агентство Reuters.

Потенциальные страны — участницы проектов, среди которых, помимо США, находятся Германия, Нидерланды, Швеция и Польша, планируют подписать соглашение о намерениях на полях саммита НАТО в Анкаре 7 июля. Реализация этого плана позволит освободить производственные и сервисные мощности американских компаний — производителей ракет Raytheon и Lockheed Martin, чтобы они могли нарастить производство в США.

Как AIM-120 AMRAAM, так и PAC-3 активно используются украинскими военными, напоминает агентство. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал страны Европы за то, что они полагаются на американскую военную мощь, недостаточно тратя на собственную оборону. Он также призывал страны Европы закупать больше американского оружия и налаживать совместное производство.

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