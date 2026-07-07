Страны НАТО будут производить в Европе американские танки, ракеты и ПЗРК — Рютте
13:12 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО будут производить в Европе американские танки ABRAMS, ракеты ATACMS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другие системы вооружений. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности на полях саммита НАТО.
«Я приветствую тот факт, что ведущие американские военные компании согласились подписать новую военно-промышленную инициативу с ведущими европейскими игроками военно-промышленного сектора. Это позволит НАТО производить в Европе ключевые американские вооружения, такие как танки ABRAMS, ракеты AMRAAM, ATACMS, комплексы Stinger, — заявил он. — Мы будем производить вооружения по обе стороны Атлантики без чрезмерных дополнительных инвестиций, создав систему заводов, доступную для военной промышленности НАТО и инновационной инфраструктуры».
Рютте подчеркнул, что НАТО должна «вновь заполнить свои арсеналы», которые были опустошены поставками Украине, и «производить оружие больше, чем оппоненты» блока.
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