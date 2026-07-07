Китай произведет в 2026 году более 100 тыс. человекоподобных роботов
13:32 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем производства человекоподобных роботов в Китае в 2026 году превысит 100 тыс. единиц. Об этом на пресс-конференции в Шанхае рассказал замглавы департамента науки и технологий Министерства промышленности и информатизации КНР Гань Сяобинь.
«Большие языковые модели, ИИ-агенты и чипы для искусственного интеллекта совершенствуются быстрыми темпами, — отметил Гань Сяобинь. — Мы ожидаем, что объем производства человекоподобных роботов в этом году превысит 100 тыс. единиц».
Он подчеркнул, что экосистема искусственного интеллекта в КНР является движущей силой бурного развития робототехники. Более 30% крупных промышленных предприятий страны внедрили ИИ в производственные процессы.
По его словам, в 2025 году масштаб рынка искусственного интеллекта в Китае превысил 1,2 трлн юаней ($180 млрд).
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