0
0
161
НОВОСТИ

Китай произведет в 2026 году более 100 тыс. человекоподобных роботов

13:32 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем производства человекоподобных роботов в Китае в 2026 году превысит 100 тыс. единиц. Об этом на пресс-конференции в Шанхае рассказал замглавы департамента науки и технологий Министерства промышленности и информатизации КНР Гань Сяобинь.

«Большие языковые модели, ИИ-агенты и чипы для искусственного интеллекта совершенствуются быстрыми темпами, — отметил Гань Сяобинь. — Мы ожидаем, что объем производства человекоподобных роботов в этом году превысит 100 тыс. единиц».

Он подчеркнул, что экосистема искусственного интеллекта в КНР является движущей силой бурного развития робототехники. Более 30% крупных промышленных предприятий страны внедрили ИИ в производственные процессы.

По его словам, в 2025 году масштаб рынка искусственного интеллекта в Китае превысил 1,2 трлн юаней ($180 млрд).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:28 07.07.2026
В казанской «Школе 21» начался второй модуль программы «Кадры для экономики будущего»
0
5
14:12 07.07.2026
Черноморский флот за сутки уничтожил 6 безэкипажных катеров ВСУ
0
53
14:10 07.07.2026
Сбер представил обновленное руководство по агентной разработке
0
51
14:00 07.07.2026
У многих стран не было бы суверенитета без поддержки СССР — Володин
0
87
13:55 07.07.2026
Столица представила уникальные разработки на выставке «Иннопром» — мэр Москвы
0
98
13:12 07.07.2026
Страны НАТО будут производить в Европе американские танки, ракеты и ПЗРК — Рютте
0
197
13:00 07.07.2026
Нидерланды исчерпали возможности оказания прямой военной помощи Украине — Минобороны
0
215
12:32 07.07.2026
НАТО потратит на усиление ударного потенциала $1,6 млрд
0
238
12:20 07.07.2026
Британия возглавит усилия Европы по разработке дальнобойных ракет — СМИ
0
237
12:15 07.07.2026
Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла «Кедровая»
0
260

Возврат к списку