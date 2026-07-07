Собянин: Строительство моста к парку «Фили» планируется завершить в 2026 году
15:40 07.07.2026
В Москве продолжается развитие инфраструктуры двух активно развивающихся городских участков - территории завода Хруничева и Мневниковской поймы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, уже построены два автомобильных моста, еще один находится в стадии строительства, также одновременно возводятся два пешеходных моста.
«Один из них соединяет Крылатское и Мневники, а второй — это тот, на котором мы находимся, между Филями, парком «Фили», и Мневниками. Таким образом, москвичи получат хороший маршрут от парка «Фили» до Крылатского и обратно», — отметил глава города.
Как подчеркнул градоначальник, маршрут будет интересным, поскольку на территории находится много спортивных и рекреационных объектов. Три моста (и автомобильный, и два пешеходных) предполагалось открыть в середине 2027 года, но благодаря ускоренным темпам строительства это может случиться уже в конце 2026 года.
По словам генерального директора компании «Дороги и мосты» Фархата Хасанова, сейчас на объекте идет устройство фундамента из буронабивных свай и укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения. «Планируем завершить работы по устройству пролетного строения в сентябре и, соответственно, перейти в сентябре на ванты и завершить объект к концу года», — рассказал Хасанов.
Один из двух велопешеходных мостов протяженностью 424 м будет связывать будущие парк и набережную в Мневниковской пойме с парком культуры и отдыха «Фили». «Мост станет центральной частью большого прогулочного маршрута по обоим берегам реки. Рядом находятся станция метро «Терехово» БКЛ и причал Парк «Фили», обслуживающий маршрут № 1 регулярного речного электротранспорта», — отметил градоначальник Москвы.
Велопешеходный мост будет украшен архитектурно-художественной подсветкой, которая подчеркнет его форму в темное время суток и сделает доминантой в панораме парка «Фили» и Мневниковской поймы. Планируется, что мост будет очень востребован горожанами – в час им смогут пользоваться до 900 человек.
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