Израиль просит США воздержаться от продажи Турции вооружений для ее ВВС — Axios

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой воздержаться от передачи Турции новых систем вооружений для модернизации ВВС республики. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По данным портала, Нетаньяху передал Трампу соответствующую просьбу в телефонном разговоре. На этой неделе американский лидер встречается с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В первую очередь Израиль опасается перспективы возвращения Турции в программу истребителей пятого поколения F-35, из которой республика была исключена в 2019 году из-за покупки российских систем ПВО С-400. На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон рассматривает различные варианты продажи F-35 Анкаре.

Израиль выступает против передачи новых вооружений Турции из-за ухудшения двухсторонних отношений, обострившихся после начала военной операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News отмечал, что продажа Турции истребителей F-35 серьезно изменила бы баланс сил на Ближнем Востоке.