0
0
0
НОВОСТИ

Разногласия о принадлежности Гренландии ухудшают отношения США и НАТО — Трамп

17:40 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разногласия относительно принадлежности Гренландии ухудшают отношения между США и другими странами Североатлантического альянса.

«Это ухудшает мои отношения с НАТО», — сказал он на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Анкаре, говоря о намерениях Вашингтона установить контроль над этой территорией. По словам американского лидера, «Гренландия не помогает Дании». «Дания не тратит деньги на то, чтобы по-настоящему помочь Гренландии», — добавил он.

Вашингтонская администрация 31 января сообщила о начале переговоров о дальнейшей принадлежности Гренландии и выразила надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. По версии американской стороны, довольно много уже удалось согласовать. Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения к США Гренландии, которая входит в состав Дании на правах автономной территории.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 07.07.2026
Введение платы за иностранный интернет-трафик в РФ не планируется — Минцифры
0
114
17:00 07.07.2026
Ле Пен имеет право участвовать в выборах 2027 г., о решении сообщит позднее — ТВ
0
139
16:38 07.07.2026
Сергей Собянин: Патриотическое волонтерство в Москве становится популярнее
0
179
16:32 07.07.2026
При пересдаче ЕГЭ засчитают только новый результат, даже если он ниже
0
183
16:12 07.07.2026
Создание полосы безопасности будет продолжаться — Песков
0
217
16:00 07.07.2026
Израиль просит США воздержаться от продажи Турции вооружений для ее ВВС — Axios
0
231
15:40 07.07.2026
Собянин: Строительство моста к парку «Фили» планируется завершить в 2026 году
0
268
15:32 07.07.2026
Освобождение российских регионов продолжается — Песков
0
287
15:12 07.07.2026
ВС РФ взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
0
294
15:00 07.07.2026
Новая конституция Казахстана позволяет действующему президенту вновь баллотироваться — суд
0
306

Возврат к списку