Разногласия о принадлежности Гренландии ухудшают отношения США и НАТО — Трамп
17:40 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп заявил, что разногласия относительно принадлежности Гренландии ухудшают отношения между США и другими странами Североатлантического альянса.
«Это ухудшает мои отношения с НАТО», — сказал он на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Анкаре, говоря о намерениях Вашингтона установить контроль над этой территорией. По словам американского лидера, «Гренландия не помогает Дании». «Дания не тратит деньги на то, чтобы по-настоящему помочь Гренландии», — добавил он.
Вашингтонская администрация 31 января сообщила о начале переговоров о дальнейшей принадлежности Гренландии и выразила надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. По версии американской стороны, довольно много уже удалось согласовать. Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения к США Гренландии, которая входит в состав Дании на правах автономной территории.
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