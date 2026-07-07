Сергей Собянин: Патриотическое волонтерство в Москве становится популярнее

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В Москве в событиях, связанных с патриотическим волонтерством в последний год участвует в три раза больше горожан, чем прежде. По словам мэра Сергея Собянина, в начале 2026 года это направление вошло в тройку лидеров по востребованности у городских добровольцев. Градоначальник назвал это результатом системной работы, разнообразия форматов и вовлечения разных поколений в патриотические проекты.

«В Москве регулярно проходят мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению вязаных вещей и сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции, жителей новых и приграничных регионов России. Добровольцы поддерживают семьи участников СВО и проводят для них полезные занятия. В волонтерских окружных центрах “Доброе место” проходят встречи с героями. В разных мероприятиях “Мосволонтера” также активно участвует подрастающее поколение», — отметил глава города.

Мэр рассказал, например, про студента Московского городского университета управления Правительства Москвы Сергея Мальцева, который занимается волонтерством около пяти лет и организовывает в вузе встречи учеников с участниками СВО, экскурсии в места боевой и воинской славы. Активист уже три раза ездил в Донецкую и Луганскую народные республики в рамках гуманитарных миссий. «Добровольчество — это невероятная сила, которая объединяет неравнодушных граждан и все наше общество. Лично для меня это вклад в развитие родного города и страны, возможность помочь окружающим и сделать наш мир лучше и добрее», — говорит Мальцев.

Как подчеркивает мэр, молодые люди в столице регулярно собирают и изготавливает необходимые вещи для участников СВО. В частности, ученики школы № 2109 комплектуют сухие пайки и посылки на полевую кухню, студенты технологического колледжа № 34 сшили 150 комплектов белья для госпиталя в Валуйках, представители Первого московского образовательного комплекса передали 80 теплых флисовых балаклав.