Исполком МОК отменил на время решение о приостановке членства ОКР

18:10 Источник: Интерфакс

В Международном олимпийском комитете (МОК) приняли решение временно восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, сообщается в пресс-релизе МОК.

"Исполнительный комитет МОК временно отменило действие решения о приостановке членства ОКР, которое действовало с 12 октября 2023 года", - указано в сообщении.