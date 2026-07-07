Исполком МОК отменил на время решение о приостановке членства ОКР
18:10 07.07.2026 Источник: Интерфакс
В Международном олимпийском комитете (МОК) приняли решение временно восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, сообщается в пресс-релизе МОК.
"Исполнительный комитет МОК временно отменило действие решения о приостановке членства ОКР, которое действовало с 12 октября 2023 года", - указано в сообщении.
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