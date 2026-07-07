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НАФИ: Сбер чаще других банков ассоциируется у россиян с семейным обслуживанием

19:29 07.07.2026

Ко Дню семьи, любви и верности Аналитический центр НАФИ представил результаты исследования о том, как россияне управляют семейными финансами и какой банк они выбирают для всей семьи.

Среди банков, которые россияне ассоциируют с семейным обслуживанием, лидирует Сбер — его назвали 40% опрошенных. ВТБ и Т-Банк набрали по 11%, Альфа-Банк — 7%, Озон Банк — 5%.

Основные причины, по которым Сбер воспринимается в этой роли, — личный опыт пользования услугами банка (18%) и репутация надёжного банка (17%). Это соотносится с общим выводом исследования: при выборе банка для семьи решающую роль играют не бонусы и ставки, а безопасность и доверие.

Для 48% опрошенных критически важны мгновенные уведомления о подозрительных операциях близких и возможность их блокировки. Защиту от мошенничества и гарантию сохранности сбережений назвали ключевыми качествами идеального семейного банка 34% и 32% респондентов соответственно.

При этом само понятие «семейный банк» пока не имеет для россиян чёткого определения: 45% семейных россиян затруднились дать ему определение, а 29% сводят его к общему финансовому счёту. Это говорит о том, что категория семейного банкинга ещё не до конца сформирована в сознании людей.

Исследование проведено Аналитическим центром НАФИ в июне 2026 года методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек.

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