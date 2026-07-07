Песков рассказал, чем Трамп отличается от европейских коллег
19:15 07.07.2026 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп отличается от его европейских коллег готовностью обсуждать спорные вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он отличается от европейских политиков тем, что он предпочитает решать проблемы через переговоры. Это соответствует и нашему подходу", - сказал он в интервью швейцарскому изданию "Вельтвохе".
Песков подчеркнул, что такие контакты не означают, что стороны во всем согласны. "Но, по крайней мере, мы будем продолжать разговаривать. И мы приветствуем такой подход", - сказал он.
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