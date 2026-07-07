Введение платы за иностранный интернет-трафик в РФ не планируется — Минцифры

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о введении отдельной платы за иностранный интернет-трафик в России не рассматривается. Об этом на заседании в Госдуме заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Иван Лебедев.

«Не рассматривается плата за иностранный трафик», — сказал он на заседании Госдумы, отвечая на вопрос депутата фракции КПРФ Олега Смолина о возможности введения такой платы.