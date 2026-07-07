Освобождение российских регионов продолжается — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ продолжают освобождение российских регионов, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока что продолжается освобождение российских регионов — освобождением ДНР», — сказал он в ответ на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования и достижении целей посредством СВО.