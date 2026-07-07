Новая конституция Казахстана позволяет действующему президенту вновь баллотироваться — суд

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая конституция Казахстана, вступившая в силу 1 июля, позволяет ряду должностных лиц, в том числе президенту страны, избранных в рамках действия прежней конституции, вновь баллотироваться на выборах. Об этом говорится в сообщении суда по итогам рассмотрения обращения президента.

«По итогам рассмотрения обращения президента Конституционный суд дал официальное толкование: пункт 1 статьи 43, пункты 2 и 3 статьи 72, пункт 1 статьи 83 и пункт 3 статьи 84 конституции 2026 года следует понимать таким образом, что лица, которые в соответствии с конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу конституции 2026 года», — говорится в сообщении.

Пункт 1 статьи 43 нового основного закона регламентирует сроки пребывания на посту главы государства. В ней говорится, что «одно и то же лицо не может быть в соответствии с конституцией избрано президентом Республики Казахстан более одного раза». В последней редакции прежней конституции содержалась такая же норма.