ВС РФ взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие группировки войск «Север» взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области», — сказали там.