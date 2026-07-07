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НОВОСТИ

ВС РФ взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области

15:12 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие группировки войск «Север» взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области», — сказали там.

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