ВС РФ взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
15:12 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие группировки войск «Север» взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Север“ улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области», — сказали там.
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