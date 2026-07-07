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НОВОСТИ

Ле Пен имеет право участвовать в выборах 2027 г., о решении сообщит позднее — ТВ

17:00 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по итогам заседания Апелляционного суда Парижа формально имеет право принять участие в президентских выборах 2027 года. Как проинформировал телеканал BFMTV, о своем решении она сообщит позднее.

В преддверии заседания Ле Пен, которую суд приговорил к трем годам тюрьмы, из которых год она будет вынуждена носить электронный браслет, заявляла, что не будет вести предвыборную кампанию с электронным браслетом.

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